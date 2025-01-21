قائمة هدافي الدوريات الكبرى.. محمد صلاح في الصدارة؟

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يتصدر المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى للموسم 2024-25 برصيد 18 هدفًا من 21 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز. يليه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 17 هدفًا من 22 مباراة.أما المركز الثالث فيحتله الإنكليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ برصيد 16 هدفًا من 16 مباراة في الدوري الألماني، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بنفس الرصيد من الأهداف لكن عبر 19 مباراة في الدوري الإسباني.وقد شهد السباق التهديفي ظهور نجم مصري آخر، وهو عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت المنتقل إلى مانشستر سيتي حديثًا، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 15 هدفًا.في المقابل، شهدت القائمة غيابًا تامًا لنجوم ريال مدريد، حيث يحتل كيليان مبابي المركز 12 وفينيسيوس جونيور المركز 33 في قائمة الهدافين. (winwin)