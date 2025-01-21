مفاجأة: "سان جيرمان" حاول ضم هالاند.. وميسي أفشل الصفقة!

كشف تقارير إعلامية فرنسية، أن باريس سان جيرمان كان قريبًا من التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في عام 2020، لكن انضمام ليونيل ميسي إلى الفريق في صيف 2021 غيّر الحسابات وأربك المفاوضات.

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وكان النادي الفرنسي قد بدأ مفاوضات مع هالاند، الذي كان في ذلك الوقت أحد أبرز المواهب في أوروبا، وذلك بعد تذبذب مستقبل كيليان مبابي. ومع تقدم المفاوضات، لعب رئيس النادي ناصر الخليفي والمدير الرياضي ليوناردو دورًا كبيرًا في محاولات ضمه.



لكن بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان في 2021، استنزفت الصفقة جزءًا كبيرًا من ميزانية النادي، مما جعل النادي غير قادر على إتمام صفقة هالاند. في النهاية، انتقل هالاند إلى مانشستر سيتي في 2022. الآن، يعود هالاند إلى باريس كخصم في دوري أبطال أوروبا، مما يذكّر جماهير باريس بما كان يمكن أن يحدث لو تمت الصفقة.