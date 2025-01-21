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رياضة

بسبب الإصابة.. هذه مدة غياب داني أولمو عن برشلونة

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:00
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كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل إصابة داني أولمو، نجم برشلونة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد خيتافي في الدوري الإسباني.
 
 
وأصيب أولمو خلال مشاركته كبديل في الدقيقة 62، حيث شعر بآلام عضلية في ساقه اليمنى. وبعد الفحوصات الطبية، تبين أنه يعاني من إجهاد عضلي في العضلة النعلية، ورغم أن الإصابة ليست خطيرة، إلا أنها تتطلب راحة لبضعة أيام.
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سيغيب أولمو عن مواجهة برشلونة الحاسمة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، حيث من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة عشرة أيام تقريبًا، مما يعني غيابه أيضًا عن مباراة الفريق ضد فالنسيا في الدوري الإسباني. من المتوقع أن يعود للمشاركة في مباراة أتالانتا في 29 كانون الثاني إذا كانت هناك حاجة ماسة لمشاركته، أو في 2 شباط  ضد ألافيس في الدوري الإسباني.
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