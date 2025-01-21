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رياضة

برشلونة يحقّق فوزاً درامياً بعد أسرع هاتريك بتاريخ دوري الأبطال

Lebanon 24
21-01-2025 | 17:35
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حقّق برشلونة الإسباني فوزاً درامياً على مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-4 في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وسجّل اليوناني فانجيليس بافليديس مهاجم بنفيكا أسرع هاتريك في دوري أبطال أوروبا بالدقائق 2 و22 و30، بينما أضاف رونالد أراوخو مدافع برشلونة الهدف الرابع للفريق البرتغالي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 68.
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وسجّل خماسية برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفان من ركلتي جزاء)، وإيريك غارسيا هدفاً، إضافة إلى هدفين للبرازيلي رافينيا، في الدقائق 13 و64 و78 و86 و96.

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ليقترب كثيرا من التأهل المباشر لدور الـ16، بينما تجمّد رصيد بنفيكا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.
 
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