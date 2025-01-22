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رياضة

لم يحدث منذ 14 عاماً.. رقم تاريخي في برشلونة

Lebanon 24
22-01-2025 | 00:19
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اقتنص برشلونة الإسباني فوزًا مثيرًا خارج ملعبه أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-4 مساء الثلاثاء في الجولة السابعة وقبل الأخيرة، بدوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر ببطولة دوري الأبطال مباشرة وبدون اللجوء إلى مرحلة فاصلة.
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وتمكن العملاق الكتالوني في العودة للمباراة بعدما كان متأخرًا بهدفين مقابل أربعة قبل 20 دقيقة فقط من النهاية.

 وسجل برشلونة 3 أهداف في الدقائق 78 و88 و90+6 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء وإريك غارسيا ورافينيا على الترتيب.

ونجح برشلونة في الفوز بـ 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بفارق أكثر من 3 أهداف للمرة الأولى منذ عام 2011.

وحقق برشلونة الفوز في 6 جولات متتالية بالتغلب على يونغ بويز السويسري بخماسية دون رد ثم تغلب على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 ثم فاز على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 5-2.

 وفاز برشلونة على بريست الفرنسي بثلاثية دون رد كما حقق انتصارًا خارج ملعبه أمام بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2 ثم فاز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-4.

وسبق أن حقق برشلونة 5 انتصارات متتالية بدوري الأبطال موسم 2020 -2021 ولكن بنتائج أقل من فارق 3 أهداف.


ولم يحقق الفريق الكتالوني هذا الرقم منذ نسخة 2011-2012 حين تغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-0 ثم الفوز على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2. 
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