لم يحدث منذ 14 عاماً.. رقم تاريخي في برشلونة

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اقتنص برشلونة الإسباني فوزًا مثيرًا خارج ملعبه أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-4 مساء الثلاثاء في الجولة السابعة وقبل الأخيرة، بدوري أبطال أوروبا.ونجح برشلونة في التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر ببطولة دوري الأبطال مباشرة وبدون اللجوء إلى مرحلة فاصلة.وتمكن العملاق الكتالوني في العودة للمباراة بعدما كان متأخرًا بهدفين مقابل أربعة قبل 20 دقيقة فقط من النهاية.وسجل برشلونة 3 أهداف في الدقائق 78 و88 و90+6 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء وإريك غارسيا ورافينيا على الترتيب.ونجح برشلونة في الفوز بـ 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا بفارق أكثر من 3 أهداف للمرة الأولى منذ عام 2011.وحقق برشلونة الفوز في 6 جولات متتالية بالتغلب على يونغ بويز السويسري بخماسية دون رد ثم تغلب على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 ثم فاز على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 5-2.وفاز برشلونة على بريست الفرنسي بثلاثية دون رد كما حقق انتصارًا خارج ملعبه أمام بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 3-2 ثم فاز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-4.وسبق أن حقق برشلونة 5 انتصارات متتالية بدوري الأبطال موسم 2020 -2021 ولكن بنتائج أقل من فارق 3 أهداف.ولم يحقق الفريق الكتالوني هذا الرقم منذ نسخة 2011-2012 حين تغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-0 ثم الفوز على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2.