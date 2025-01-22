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رياضة
خبر حزين.. وفاة لاعب عن 37 سنة داخل منزله!
Lebanon 24
22-01-2025
|
03:18
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توفي عبد السلام عامر، نجم نادي ظفار ومنتخب عُمان عن 37 عاما، أمس الثلاثاء، بشكل طبيعي داخل منزله.
وأصدر المنتخب العماني بياناً عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس" لنعي اللاعب الراحل، جاء فيه: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، خالص العزاء والمواساة، لعائلة -المغفور له بإذن الله- لاعب المنتخب الوطني السابق، عبدالسلام بن عامر المخيني".
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كما نعى الإعلامي الرياضي عبد الله المسروري، اللاعب الراحل عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "عبد السلام عامر لاعب منتخبنا الوطني سابقاً ولاعب نادي ظفار حالياً في ذمة الله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون". وأكد في رد على أحد المتابعين أن وفاة اللاعب جاءت طبيعية، خلال تواجده في منزله.
وأثار خبر وفاته صدمة في مواقع التواصل ونعاه عدد من الإعلاميين الرياضيين والصحافيين ومتابعي كرة القدم، داعين له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.
وكانت آخر مباراة لعبها اللاعب الراحل مع ظفار العماني الثلاثاء الماضي في كأس السوبر، وظهر بصحة جيدة.
والراحل عبد السلام عامر المخيني من مواليد 1988، وسبق له اللعب مع بني ياس في الدوري الإماراتي عام 2013، كما لعب للرائد السعودي والكويت الكويتي، وفي عمان مع العروبة وظفار، كما لعب لمنتخب عمان الأول. (العربية)
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