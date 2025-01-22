بعد الاعتداء عليه.. حكم عراقي يرفع 3 دعاوى

رفع الحكم الدولي محمد طارق أحمد 3 دعاوى قضائية بعد حادثة الاعتداء عليه في مباراة نفط البصرة وزاخو بدوري نجوم العراق.

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وتعرض الحكم الدولي محمد طارق أحمد للعديد من التجاوزات خلال اللقاء الذي أقيم يوم الاثنين الماضي في البصرة، ضمن الجولة 15 من مسابقة دوري نجوم العراق لكرة القدم، والتي انتهت بفوز فريق زاخو بنتيجة 3–2. ورغم انتهاء المباراة، لم يتمكن الحكم من مغادرة أرض الملعب بسبب التهجم المستمر والوعيد من إداريي النادي المحلي.وجاءت التوترات على خلفية احتساب ركلة جزاء لفريق زاخو، والتي نتج عنها هدف الفوز، مع طرد قائد فريق نفط البصرة، حسين فلاح، قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة. كما تعرض الحكم الدولي لرضوض في يده بعد الاعتداء عليه من قبل بعض المحسوبين على فريق نفط البصرة.وقال محمد طارق أحمد: "لقد أقمت 3 دعاوى في إحدى المحاكم العراقية. الدعوى الأولى قدمتها ضد نادي نفط البصرة بسبب وصف والدي، الحكم الدولي الراحل طارق أحمد، بـ(العار). بينما الدعوى الثانية قدمتها ضد مشرف نادي نفط البصرة أسعد كريم بسبب الاعتداء عليّ بالضرب، ما أدى إلى التهاب العصب في يدي اليسار".وأضاف: "أما الدعوى الثالثة، فقد قدمتها ضد مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط البصرة بسبب نشر الإساءة ضد والدي الحكم الدولي السابق الراحل طارق أحمد". (روسيا اليوم)