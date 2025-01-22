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رياضة

مدرب ليفربول يصف صلاح بكلمة واحدة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
22-01-2025 | 10:00
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أشاد مدرب ليفربول أرني سلوت بمحمد صلاح ووصفه بأنه "استثنائي" بعد أن أصبح المهاجم المصري أول لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 50 هدفا في البطولات الأوروبية.
 
ويعيش الدولي المصري البالغ من العمر 32 عاما موسما لا يصدق، حيث سجل هدفه الـ21 هذا الموسم خلال فوز ليفربول 2-1 على ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء، ليصل إلى 50 هدفا بقميص "الريدز" في البطولات الأوروبية.
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وعندما طلب من سلوت تلخيص مساهمة صلاح الأخيرة، أكال المدرب الهولندي الثناء لهدافه الأول، خاصة بعد أن سجل ليفربول فوزه السابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن الفريق يحتاج فقط إلى نقطة واحدة أمام أيندهوفن الأسبوع المقبل ليتصدر جدول الترتيب الذي يضم 36 فريقا.

وقال سلوت بعد فوز ليفربول على ليل وتأهله رسميا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال: "صلاح لاعب استثنائي، ربما تكون هذه الكلمة المناسبة لوصف أدائه مع النادي أو ربما تكون هناك كلمات أخرى أنسب للاستخدام، لكنه مذهل في هذا النادي منذ سنوات وما زال كذلك".

وأضاف: "اليوم (أمس) سجل هدفا رائعا. عندما ينفرد صلاح بالمرمى فإنه يملك فرصة كبيرة للتسجيل، لكن هذا الهدف يوضح سبب لماذا نحن نتصدر الدوري، ولماذا نؤدي بشكل رائع. معدل جهد اللاعبين الذين حصلوا على الكرة، وقبل أن يمرر كيرتس إلى صلاح يعكس لماذا نلعب بشكل مميز". (روسيا اليوم)
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