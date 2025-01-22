عين الهلال على فينيسيوس؟

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عادت إلة الواجهة مجددا قضية رغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد.وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في حزيران 2027، بينما تبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو وفقًا لترانسفير ماركت.وكانت العديد من وسائل الإعلام قد أكدت وجود اهتمام سعودي بالحصول على خدمات النجم البرازيلي.وتردد أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز اجتمع مع بعض المسؤولين السعوديين في جدة قبل مدة قصيرة أثناء إقامة كأس السوبر الإسباني بجدة، غير أن مسؤولي الميرنغي شككوا في صحة هذه الأنباء.وقال مصدر خاص في الهلال لـ"كووورة"، مساء اليوم الأربعاء: "لم يتخذ الهلال أي إجراء بخصوص فتح المفاوضات مع البرازيلي فينيسيوس جونيور".وأكد: "لم يتقابل أي مسؤول من الهلال مع بيريز خلال وجوده في جدة".الجدير بالذكر أن عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، صرح لصحيفة آس الإسبانية في وقت سابق، قائلا: "انتقال فينيسيوس للدوري السعودي لا يعد حلما، بل مسألة وقت ومفاوضات". (كووورة)