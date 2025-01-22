Advertisement

رياضة

رسميا.. نيمار يريد مغادرة الهلال

Lebanon 24
22-01-2025 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1310035-638731770606536962.png
Doc-P-1310035-638731770606536962.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم الدولي البرازيلي نيمار جونيور طلبا رسميا إلى إدارة فريقه الهلال السعودي من أجل السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء، بأن نيمار تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الهلال للسماح له بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
Advertisement

وكان خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الإيطالي فابريزيو رومانو أعلن قبل أيام أن نيمار أصبح قريبا جدا من العودة إلى سانتوس على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وأكد رومانو حينها أن نادي سانتوس ينتظر الموافقة النهائية من نادي الهلال لإتمام صفقة نيمار، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الفريق السعودي في الصيف المقبل. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:31 | 2025-01-22
15:52 | 2025-01-22
12:18 | 2025-01-22
10:00 | 2025-01-22
07:30 | 2025-01-22
04:46 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24