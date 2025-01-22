رسميا.. نيمار يريد مغادرة الهلال

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قدم الدولي البرازيلي نيمار جونيور طلبا رسميا إلى إدارة فريقه الهلال السعودي من أجل السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وأفادت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء، بأن نيمار تقدم بطلب رسمي إلى إدارة الهلال للسماح له بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.وكان خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم الإيطالي فابريزيو رومانو أعلن قبل أيام أن نيمار أصبح قريبا جدا من العودة إلى سانتوس على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.وأكد رومانو حينها أن نادي سانتوس ينتظر الموافقة النهائية من نادي الهلال لإتمام صفقة نيمار، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع الفريق السعودي في الصيف المقبل. (روسيا اليوم)