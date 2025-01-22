بحلول 2027.. المغرب يتطلع لتشييد أكبر ملعب في العالم

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قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إن بلاده تتطلع لإكمال تشييد أكبر استاد كرة قدم في العالم بحلول 2027، قبل 3 سنوات من الاستضافة المشتركة لكأس العالم مع إسبانيا والبرتغال.استاد الحسن الثاني في بنسليمان بالقرب من الدار البيضاء من المتوقع أن يسع 115 ألف شخص، وذكرت الحكومة المغربية أن تكلفة البناء تقدر بخمسة ملايين درهم (500 مليون دولار).يستلهم تصميم الملعب من التجمع الاجتماعي التقليدي في المغرب المعروف باسم "الموسم"، مع هيكل الملعب الموجود تحت سقف "خيمة" كبيرة.وأضاف لقجع، وهو رئيس اللجنة المغربية المنظمة لكأس العالم، خلال حديثه لموظفي الاتحاد المغربي في الدار البيضاء أن المغرب يسعى لإكمال أعمال تحديث وتوسيع ملاعب في الرباط وطنجة في غضون الشهرين المقبلين.وبعد استضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية في ديسمبر ستبدأ الأعمال في ملاعب كأس العالم بمدن أغادير ومراكش وفاس.كما يوسع المغرب سعة الفنادق بجانب تمديد شبكة القطارات السريعة جنوباً إلى مراكش وتوسيع حجم المطارات في الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس قبل كأس العالم 2030. (الشرق)