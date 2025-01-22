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رياضة

أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:31
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اتفق نادي تشلسي الإنكليزي على إبرام أكبر صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية، بالتعاقد مع اللاعبة الأميركية ناعومي جيرما، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

ومن المقرر أن تنتقل جيرما (24 عاما) إلى الفريق اللندني قادمة من سان دييغو ويف الأميركي، مقابل 1.1 مليون دولار، لتتجاوز الرقم القياسي الحالي البالغ 862 ألف دولار عندما تعاقد نادي باي إف سي مع اللاعبة راشيل كوندانانجي في فبراير 2024.
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وستصبح جيرما أول صفقة تتجاوز مليون دولار في كرة القدم النسائية، وفاز بها تشلسي بعد منافسة قوية مع أولمبيك ليون الفرنسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). (سكاي نيوز)
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