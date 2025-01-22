فينيسيوس يدخل نادي الـ100

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سجل فينيسيوس جونيور هدفين ليدخل نادي الـ100 مع ريال مدريد، حيث وصل النجم البرازيلي إلى 101 هدف خلال مواجهة سالزبورغ في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدماً بهدفين لرودريغو بعد تمريرتين حاسمتين من جود بيلينغهام.وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 48، ليصل إلى 51 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، ويعادل رقم مواطنه الأسطورة تييري هنري.ويتقدم عليهما فقط كريم بنزيما كأكثر فرنسي سجل أهدافاً في دوري الأبطال برصيد 90 هدفاً.وفي الدقيقة 55، ظهر فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الرابع للنادي الملكي، وهو الهدف الرقم 100 للنجم البرازيلي في ريال مدريد في مختلف المسابقات.وعاد فينيسيوس ليسجل الهدف الخامس و101 له مع ريال مدريد في الدقيقة 77، ليصبح ثاني برازيلي يصل إلى هذا الرقم مع ريال مدريد بعد الظاهرة رونالدو (104 أهداف). (الشرق)