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رياضة
مصادر تكشف.. هذا سر "تعثر المفاوضات" بين الهلال ونيمار
Lebanon 24
22-01-2025
|
23:30
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قالت مصادر لـ"الشرق" إن إدارة نادي الهلال السعودي حددت شرطاً واحداً لرحيل البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ولم يظهر صاحب الـ32 عاماً بقميص الهلال، الذي انضم إليه صيف العام الماضي قادماً من باريس سان جيرمان، إلا في 7 مباريات فقط، وغاب فترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابة خطيرة في الركبة.
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وأضافت المصادر، أن إدارة الهلال أبلغت ممثلي نيمار بموافقتهم على رحيل اللاعب مجاناً "بشرط تنازله عن المبلغ المتبقي في عقده" والمقدر بنحو 65 مليون يورو.
ويمتد عقد الهداف التاريخي لراقصي السامبا مع الفريق السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.
وشددت المصادر على أن اللاعب البرازيلي يرفض التنازل عن مستحقاته كاملة، ويخوض "مفاوضات مُعقدة" مع إدارة الهلال على حد وصفها، للحصول على نسبة من راتبه الضخم.
وأضافت: "الإدارة أخطرت اللاعب أنه إذا أراد الحصول على المبلغ المتبقي من راتبه فعليه ان يُحضر عرضاً يغطي قيمة الراتب".
وتابعت: "إذا لم تحدث انفراجة في المفاوضات فقد يستمر نيمار مع الهلال حتى نهاية الموسم الحالي". (الشرق)
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