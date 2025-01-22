Advertisement

رياضة

مصادر تكشف.. هذا سر "تعثر المفاوضات" بين الهلال ونيمار

Lebanon 24
22-01-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1310100-638731873940242131.png
Doc-P-1310100-638731873940242131.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر لـ"الشرق" إن إدارة نادي الهلال السعودي حددت شرطاً واحداً لرحيل البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يظهر صاحب الـ32 عاماً بقميص الهلال، الذي انضم إليه صيف العام الماضي قادماً من باريس سان جيرمان، إلا في 7 مباريات فقط، وغاب فترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابة خطيرة في الركبة. 
Advertisement

وأضافت المصادر، أن إدارة الهلال أبلغت ممثلي نيمار بموافقتهم على رحيل اللاعب مجاناً "بشرط تنازله عن المبلغ المتبقي في عقده" والمقدر بنحو 65 مليون يورو.

ويمتد عقد الهداف التاريخي لراقصي السامبا مع الفريق السعودي حتى نهاية الموسم الحالي. 

وشددت المصادر على أن اللاعب البرازيلي يرفض التنازل عن مستحقاته كاملة، ويخوض "مفاوضات مُعقدة" مع إدارة الهلال على حد وصفها، للحصول على نسبة من راتبه الضخم. 

وأضافت: "الإدارة أخطرت اللاعب أنه إذا أراد الحصول على المبلغ المتبقي من راتبه فعليه ان يُحضر عرضاً يغطي قيمة الراتب".

وتابعت: "إذا لم تحدث انفراجة في المفاوضات فقد يستمر نيمار مع الهلال حتى نهاية الموسم الحالي".  (الشرق)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2025-01-23
02:00 | 2025-01-23
01:30 | 2025-01-23
01:00 | 2025-01-23
00:00 | 2025-01-23
23:00 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24