مباراة مثيرة.. سان جرمان يقلب الطاولة على السيتي ويدفنه في "حديقة الأمراء"

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حقّق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً مثيراً على ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي بأربعة أهداف لهدفين الأربعاء في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.قلب باريس سان جيرمان الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي وتدارك تأخره بهدفين ليحقّق فوزاً مثيراً 4-2 الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء".وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي كلّ من أوصمان ديمبيلي (56) وبرادلي باركولا (60) وجواو نيفيش (78) وغونسالو راموس (90+3).في المقابل بصم كلّ من جاك غريليش (50) وآيرلينغ هالاند (53) على هدفي "السيتيزنس".وهو الفوز الثالث لفريق العاصمة الفرنسية في مرحلة الدوري خلال الموسم الحالي مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.في المقابل تكبد سيتي خسارته الثالثة مقابل فوزين وتعادلين ليتجمّد رصيده عند 8 نقاط.ودخل الفريق الباريسي قائمة الفرق الـ16 التي تتأهل إلى الملحق، باحتلاله المركز 22، قبل مباراة أخيرة مع مضيفه شتوتغارت الألماني الـ24 في الجولة الأخيرة.في المقابل، خرج سيتي من القائمة وبات في المركز 25، قبل أن يلعب على أرضه مع كلوب بروج البلجيكي صاحب المركز العشرين. (بي إن سبورتس)