هكذا علّق الخليفي على فوز باريس سان جرمان العريض

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أكد ناصر غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن المباراة ضد مانشستر سيتي كانت صعبة، ولكن الفريق الباريسي قدم أداءً رائعاً كلله بالفوز 4-2، ضمن الجولة 7 من دوري أبطال أوروبا.وقلب الفريق الباريسي تأخره 2-0 إلى فوز مثير 4-2، وأشار ناصر غانم الخليفي إنه كان دائماً على ثقة بأن اللاعبين سيظهرون براعتهم في المباريات الكبيرة رغم صغر سنهم، كما أكد على فخره بهم.وأضاف: "نحن اليوم نحتفل ولكن تنتظرنا مباراة كبيرة في الأسبوع القادم لابد أن نركز عليها".ويلعب باريس سان جيرمان مباراته القادمة ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بضيافة شتوتغارت الألماني.كما تحدث الخليفي عن مدرب الفريق الباريسي لويس إنريكي مؤكداً أنه تعاطى مع المباراة واللاعبين بشكل رائع، ومشيراً إلى أنه من أفضل المدربين في العالم. (بي إن سبورتس)