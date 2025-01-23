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رياضة

3 نقاط ثمينة للإنتر على أرض سبارتا براغ

Lebanon 24
23-01-2025 | 03:00
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حقّق إنتر الإيطالي فوزأً ثميناً على أرض مضيفه سبارتا براغ التشيكي بهدف نظيف الأربعاء في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وبفضل هذه النتيجة تمكّن "النيراتزوري" من ضمان خوض ملحق الدور ثمن النهائي لأمجد الكؤوس الأوروبية على الأقلّ.
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وفرض الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (12).

وبهذا الانتصار الغالي رفع إنتر رصيده إلى 16 نقطة محقّقاً فوزه الخامس في مرحلة الدوري خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وخسارة.

أمّا سبارتا براغ فقد واصل سلسلة نتائجه السلبية لينقاد لخسارته الخامسة ويتجمّد رصيده عند 4 نقاط. (بي إن سبورتس)
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