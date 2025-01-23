"قلة احترام لي ولكم".. انشبلوتي ينفعل غاضبا بعد مباراة ريال مدريد

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وحسم ريال مدريد تفوقه على نظيره سالزبورغ بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من مواجهات الدور الرئيس بدوري أبطال أوروبا.وجاء غضب أنشيلوتي عقب اللقاء، بسبب انتظاره لمدة ساعة من أجل انطلاق المؤتمر الصحفي، حيث قال: "أنا غاضب بعض الشيء، لقد انتهت المباراة منذ ساعة، واضطررت للانتظار ساعة كاملة من أجل بدء المؤتمر الصحفي، هذا قلة احترام لي ولكم".وعن المباراة، قال أنشيلوتي: "حققنا هدفنا بالفوز ومحاولة تقديم مباراة جيدة، كان الأداء ضعيفًا بعض الشيء في البداية، لكننا أصلحنا ذلك ولعبنا بشكل جيد للغاية".وأضاف: "حاولنا معالجة تراجع المستوى حيث نمتلك فاعلية في خط الهجوم بشكل مذهل، ويجب علينا تحسين عدد من الأمور الأخرى، ولست غاضبًا من الهدف الذي استقبلناه، لقد قدمنا مستوى دفاعيًّا جيدًا".وتابع: "روديغر كان رائعًا ورأينا عودة ألابا وأسينسيو في حالة جيدة، نتحدث عن مشكلة جماعية، وإذا تمكنا من الحفاظ على المستوى الجماعي سنحقق النجاح المطلوب ونستفيد من التفوق الذي نمتلكه بالخط الأمامي".وأردف: "جود بيلينغهام كان يعاني مشكلة في الظهر، لكنها ليست مشكلة كبيرة، وكان لدي الفرصة لمنحه الراحة بالإضافة إلى كيليان مبابي الذي فضلت إراحته ليحافظ على حالته".وشدد: "لا يمكننا التنبؤ بالخصم في الجولة المقبلة، ما زال أمامنا مباراة في الجولة المقبلة ويجب أن نفوز بها، وهذا ليس بغريب على ريال مدريد". (ارم نيوز)