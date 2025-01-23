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رياضة

عقب الفوز على ريد بول سالزبورغ.. فينيسيوس يحسم أمر العروض السعودية

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:00
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كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، موقفه من الانتقال للدوري السعودي، عقب الفوز 5-1 على ريد بول سالزبورغ، أمس الأربعاء، ضمن مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
 
وقال فينيسيوس خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو على منصة "إكس": "العروض السعودية؟ مستقبلي في ريال مدريد".
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وأضاف: "لقد سجلت 101 هدف مع فريق أحلامي. جئت إلى هنا كطفل، والقدرة على دخول تاريخ هذا النادي تجعلني أسعد شخص في العالم".

واختتم حديثه قائلا: "شكرا لجميع زملائي على مساعدتي في الوصول إلى هذا الرقم. هلا مدريد!". (روسيا اليوم) 
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