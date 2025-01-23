إنجاز تاريخي لريال مدريد.. ما هو؟

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حقق نادي ريال مدريد إنجازًا تاريخيًّا كأول نادٍ لكرة القدم يتجاوز إيرادات مليار يورو (844 مليون جنيه إسترليني) خلال موسم واحد، ما يرسخ هيمنته في كرة القدم الأوروبية داخل وخارج الملعب.ووفقًا لتقرير شبكة"ديلويت" السنوي عن أندية كرة القدم الأكثر تحقيقًا للإيرادات، سجل النادي الملكي الإسباني إيرادات بلغت 1.046 مليار يورو (883 مليون جنيه إسترليني) في موسم 2023-2024.وجاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات بفضل إعادة تطوير ملعب سانتياغو برنابيو، حيث تضاعفت إيرادات يوم المباراة لتصل إلى 248 مليون يورو بعد اكتمال أعمال التجديد.كما شهد النادي ارتفاعًا بنسبة 19% في الإيرادات التجارية نتيجة توقيع صفقات رعاية جديدة وزيادة مبيعات المنتجات.وقال ثيو أجادجي، مساعد مدير مجموعة الأعمال الرياضية في "ديلويت" لصحيفة "ميل سبورت" البريطانية: "تجاوز إيرادات مليار يورو يمثل محطة تاريخية في كرة القدم للأندية".وأضاف: "إعادة تطوير ملعب مدريد كان العامل المحفز للنمو، فقد تم ترخيص بعض المقاعد، ما وفر زيادة كبيرة في الإيرادات، إلى جانب زيادة المبيعات وجلب رعايات جديدة على أكمام القمصان، ومع الأداء القوي على أرض الملعب، أدى ذلك إلى أداء مالي قوي للنادي".في المرتبة الثانية بعد ريال مدريد، جاء مانشستر سيتي بإيرادات بلغت 838 مليون يورو (708 ملايين جنيه إسترليني)، فيما حل باريس سان جيرمان ثالثًا بإيرادات 806 ملايين يورو (681 مليون جنيه إسترليني).وأكمل مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ المراكز الخمسة الأولى بإيرادات 771 مليون يورو (651 مليون جنيه إسترليني) و660 مليون يورو (557 مليون جنيه إسترليني) على التوالي.ويُعد الفارق الحالي في الإيرادات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي هو الأكبر منذ بدء "ديلويت" إصدار قائمتها السنوية قبل 28 عامًا. (ارم نيوز)