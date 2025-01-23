كارلو أنشيلوتي "الغاضب" يتمنى إقصاء هذا النادي من دوري أبطال أوروبا!

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عبّر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن أمنيته بعدم تأهل مانشستر سيتي إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25، وذلك بعد هزيمتهم أمام باريس سان جيرمان مما جعلهم خارج المراكز المؤهلة مباشرة لدور الـ16. وأوضح أنشيلوتي أن مانشستر سيتي يعد من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، وأنه سيكون من الجيد أن يخرجوا من المنافسة في وقت مبكر.ورغم فوز ريال مدريد الكاسح على سالزبورغ 5-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، أشار أنشيلوتي إلى شعوره بالإهانة بسبب تأخير المؤتمر الصحفي لمدة ساعة، مما اعتبره قلة احترام له وللصحفيين.فيما يتعلق بمستقبل فريقه في دوري أبطال أوروبا، أكد أنشيلوتي أن ريال مدريد يجب أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة لضمان التأهل، مشيرًا إلى صعوبة المنافسة في الأدوار المقبلة. كما تحدث عن استبدال جود بيلينغهام في المباراة بسبب آلام في الظهر، مؤكداً أنها ليست إصابة خطيرة.وأنهى تصريحاته بالتأكيد على أن وجود لاعبين مميزين مثل كيليان مبابي يجعل تسجيل الأهداف أمرًا سهلاً، وأن المباراة كانت جيدة بشكل عام.