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رياضة

ليفربول يوقع عقدا رسميا مع نجم مصري صاعد.. من هو؟

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:00
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أعلن نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الخميس، أن النجم الصاعد ألفين أيمن، وقع أول عقد احترافي له مع "الريدز" ليخطو خطوة عملاقة نحو تحقيق حلمه الكروي.

وقد انضم أيمن إلى أكاديمية "الريدز" قادما من وولفرهامبتون واندرز في الصيف الماضي، وبدأ منذ ذلك الحين في إثبات نفسه مع فريق ليفربول تحت 18 عاما بقيادة المدرب مارك بريد ويلكنسون.
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اللاعب الذي يحمل الجنسية الإنكليزية، يمتلك جذورا مصرية من جهة والده، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمالية انضمامه مستقبلا للمنتخب المصري، خاصة إذا استمر في مسيرته التصاعدية مع ليفربول.

ويبلغ ألفين أيمن 17 عاما ويتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، حيث يمكنه التألق كلاعب وسط أو مدافع، مما يجعله لاعبا مرنا وذا قيمة كبيرة.

وكان ألفين أيمن قد بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية برادفورد سيتي قبل أن ينتقل إلى وولفرهامبتون في عام 2023، ومن هناك انطلق نحو ليفربول.

وشارك ألفين لأول مرة بشكل رسمي مع فريق ليفربول تحت 18 عاما في مباراة ضد بلاكبيرن روفرز في 14 أيلول 2024، وتم استدعاؤه بعد ثلاثة أيام فقط للانضمام إلى فريق تحت 19 عاما للمشاركة في مباراة التعادل مع ميلان في دوري أبطال أوروبا للشباب.

ويعتبر ألفين أيمن واحدا من أكثر المواهب الواعدة في أكاديمية ليفربول، ويتوقع أن يلعب دورا مهما في مستقبل النادي، خاصة مع دعم المدربين وتوجيهاته. 
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