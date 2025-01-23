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رياضة

برشلونة يُفكر في خيار غريب لملعب الكلاسيكو الحاسم أمام "الريال"

Lebanon 24
23-01-2025 | 16:00
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يعيش نادي برشلونة وجمهوره حالة من الترقب بشأن جاهزية ملعبه، Spotify Camp Nou، الذي يخضع حاليًا لأعمال صيانة وتطوير.
 
 
وتم تأجيل موعد افتتاح الملعب عدة مرات، وقرر النادي تمديد إقامة المباريات على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حتى نهاية نيسان المقبل. ومع ذلك، يواجه برشلونة صعوبة في التمديد لفترة أطول بسبب ارتباط الملعب بحفلات موسيقية وفعاليات أخرى.
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من المتوقع أن يستلم برشلونة ملعبه الجديد في أيار 2025، لكن النادي يدرس خيارات بديلة في حال عدم جاهزية الملعب، خاصة لمباراة الكلاسيكو الحاسمة ضد ريال مدريد في 11 أيار. ووفقًا لتقارير صحيفة "آس"، يفكر برشلونة في نقل المباراة إلى خارج إسبانيا لتحقيق أرباح كبيرة من الحضور الجماهيري، حيث يقدر الربح المتوقع بـ8-9 ملايين يورو. ولم يُبلغ النادي بعد رابطة الدوري أو الاتحاد الإسباني بهذا الخيار، ولكنهم ما زالوا متفائلين بأن الملعب سيكون جاهزًا في الموعد المحدد. (جول)
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