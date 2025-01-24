حزن كبير في الوسط الرياضي.. وفاة "لاعبة العام" بمرض خطير!

توفيت أورلا تايلور، لاعبة فريق تحت 16 عامًا في نادي توريف يونايتد الإسكتلندي، عن عمر 16 عامًا بعد إصابتها بـ"الإنتان" (تعفن الدم) خلال عطلة عيد الميلاد.

بدأت حالتها بأعراض خفيفة مثل السعال ونزلة برد، ولكنها تطورت بسرعة إلى عدوى تنفسية تسببت في الإنتان، مما أدى إلى وفاتها بعد أسبوع.

Advertisement

والدة أورلا أعربت عن صدمتها وقالت إنهم لم يتخيلوا أنهم سيفقدونها، حيث كانت حالتها قد تدهورت رغم تلقيها العلاج الطارئ. بدوره، نادي توريف يونايتد قدّم تكريمًا مؤثرًا لأورلا التي اختيرت أخيرًا "لاعبة العام" على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى شخصيتها المليئة بالحيوية وحبها لكرة القدم.



وتعفن الدم هو استجابة شديدة للعدوى تؤدي إلى فشل الأعضاء وتلف الأنسجة، وتشمل أعراضه الشائعة الحمى، الدوخة، القشعريرة، والهذيان. (ارم نيوز)