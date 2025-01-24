"ساق أكبر من الأخرى".. هذا ما حدث للاعب برشلونة! (صورة)

كشف ريكي بويج، لاعب برشلونة السابق ونجم لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، عن صورة مؤلمة لساقه بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وخضوعه لجراحة في كانون الاول الماضي. الصورة أظهرت تراجعًا كبيرًا في حجم العضلات في ساقه اليمنى مقارنة باليسرى، بعد الجراحة التي أجراها في برشلونة.

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