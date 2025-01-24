Advertisement

رياضة

"ساق أكبر من الأخرى".. هذا ما حدث للاعب برشلونة! (صورة)

Lebanon 24
24-01-2025 | 01:43
A-
A+
Doc-P-1310666-638733052183305544.jpg
Doc-P-1310666-638733052183305544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف ريكي بويج، لاعب برشلونة السابق ونجم لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، عن صورة مؤلمة لساقه بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وخضوعه لجراحة في كانون الاول الماضي. الصورة أظهرت تراجعًا كبيرًا في حجم العضلات في ساقه اليمنى مقارنة باليسرى، بعد الجراحة التي أجراها في برشلونة.
Advertisement
 
 
ساق اللاعب اليمنى بدت نحيلة مقارنة باليسرى


اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تعرض للإصابة في نهائي المؤتمر الغربي ضد سياتل ساوندرز في تشرين الأول، لكنه استمر في اللعب لأكثر من 30 دقيقة مصابًا، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة لهدف الفوز. وبعد الفحوصات تبين إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ليخضع لعملية جراحية.

بويج انتقل إلى لوس أنجلوس غالاكسي في 2022 بعد خروجه من حسابات مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، وكان رحيله صدمة لجماهير النادي الكتالوني. مع غالاكسي، سجل بويج 37 هدفًا في 36 مباراة خلال عام 2024. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:12 | 2025-01-24
23:00 | 2025-01-23
16:00 | 2025-01-23
14:00 | 2025-01-23
10:41 | 2025-01-23
09:59 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24