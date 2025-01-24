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رياضة
"ساق أكبر من الأخرى".. هذا ما حدث للاعب برشلونة! (صورة)
Lebanon 24
24-01-2025
|
01:43
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كشف ريكي بويج، لاعب برشلونة السابق ونجم لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، عن صورة مؤلمة لساقه بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وخضوعه لجراحة في كانون الاول الماضي. الصورة أظهرت تراجعًا كبيرًا في حجم العضلات في ساقه اليمنى مقارنة باليسرى، بعد الجراحة التي أجراها في برشلونة.
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اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تعرض للإصابة في نهائي المؤتمر الغربي ضد سياتل ساوندرز في تشرين الأول، لكنه استمر في اللعب لأكثر من 30 دقيقة مصابًا، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة لهدف الفوز. وبعد الفحوصات تبين إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ليخضع لعملية جراحية.
بويج انتقل إلى لوس أنجلوس غالاكسي في 2022 بعد خروجه من حسابات مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، وكان رحيله صدمة لجماهير النادي الكتالوني. مع غالاكسي، سجل بويج 37 هدفًا في 36 مباراة خلال عام 2024. (سكاي نيوز)
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