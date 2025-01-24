Advertisement

رياضة

ريال مدريد يسعى إلى إنجاز صفقة دفاعية جديدة مع ليفربول

Lebanon 24
24-01-2025 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1310834-638733266474826843.png
Doc-P-1310834-638733266474826843.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل ريال مدريد العمل على خططه المستقبلية لتعزيز خط الدفاع، حيث يسعى النادي الملكي للبحث عن مدافع يتمتع بصفات استثنائية.
 
وارتبط اسم ريال مدريد بالتعاقد مع الظهير الأيمن ترينت الكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل في وقت سابق ولكن التقارير تشير إلى أن هناك هدفا جديدا من "الريدز" على رادار النادي "الملكي".
Advertisement

ووفقا لموقع "CaughtOffside" البريطاني أكد أن ريال مدريد منتبه بشدة للتعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول من أجل تدعيم دفاعه، في ظل إصابات ميليتاو وألابا المتكررة.
 
وأضاف الموقع أن ليفربول يأمل بأن يستأنف كوناتي ووكلاؤه المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق قريبا للاحتفاظ به علما أن عقده ينتهي عام 2026 ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبله وتجديد تعاقده مع الريدز. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2025-01-24
09:53 | 2025-01-24
03:05 | 2025-01-24
01:43 | 2025-01-24
00:12 | 2025-01-24
23:00 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24