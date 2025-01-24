ريال مدريد يسعى إلى إنجاز صفقة دفاعية جديدة مع ليفربول

يواصل ريال مدريد العمل على خططه المستقبلية لتعزيز خط الدفاع، حيث يسعى النادي الملكي للبحث عن مدافع يتمتع بصفات استثنائية.



Advertisement

ووفقا لموقع "CaughtOffside" البريطاني أكد أن ريال مدريد منتبه بشدة للتعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول من أجل تدعيم دفاعه، في ظل إصابات ميليتاو وألابا المتكررة. وارتبط اسم ريال مدريد بالتعاقد مع الظهير الأيمن ترينت الكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل في وقت سابق ولكن التقارير تشير إلى أن هناك هدفا جديدا من "الريدز" على رادار النادي "الملكي".ووفقا لموقع "CaughtOffside" البريطاني أكد أن ريال مدريد منتبه بشدة للتعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول من أجل تدعيم دفاعه، في ظل إصابات ميليتاو وألابا المتكررة.

وأضاف الموقع أن ليفربول يأمل بأن يستأنف كوناتي ووكلاؤه المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق قريبا للاحتفاظ به علما أن عقده ينتهي عام 2026 ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبله وتجديد تعاقده مع الريدز. (روسيا اليوم)