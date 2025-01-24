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رياضة
في ديربي الجزائر.. مواجهة نارية بين المولودية واتحاد العاصمة
Lebanon 24
24-01-2025
|
09:53
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يستعد ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية لاستضافة مواجهة ديربي مرتقبة، الجمعة، بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الجزائري.
ويدخل المولودية اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، مع خوضه 3 مباريات أقل من باقي الفرق، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر شبيبة القبائل.
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أما اتحاد العاصمة، الذي لعب أربع مباريات أقل، فيحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و5 تعادلات، مع تلقيه هزيمة واحدة فقط منذ انطلاق الموسم.
ويعد الديربي بمنافسة مثيرة، خاصة في ظل تقارب النقاط وسعي الفريقين لتعزيز مراكزهما في جدول الترتيب. (سكاي نيوز عربية)
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