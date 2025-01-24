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رياضة

تواجه سلوفينيا.. يد مصر تسعى لتدارك خسارتها في كأس العالم

Lebanon 24
24-01-2025 | 12:00
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يسعى المنتخب المصري لتعويض خاسرته أمام آيسلندا بالجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج، عندما يلتقي، الجمعة، في الجولة الثانية مع منتخب سلوفينيا.
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منتخب مصر كان قد خسر أمام آيسلندا 24-27 بالجولة الأولى، ليحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كرواتيا وسلوفينيا، بينما تتصدر آيسلندا المجموعة برصيد 6 نقاط.
مدرب المنتخب المصري خوان كارلوس باستور، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، أعلن قائمة الفراعنة لمواجهة سلوفينيا، الجمعة، والتي شهدت استمرار غياب اثنين من العناصر الأساسية وهما أحمد هشام دودو وبلال مسعود.
وضمت قائمة منتخب مصر كلا من كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسا وعلي زين وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيري وسيف الدرع وسيف هاني فوكس ويحيى خالد ومحسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف ومحمد طارق. (سكاي نيوز)
 
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