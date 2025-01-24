عشية موقعة تشيلسي.. غوارديولا: مرموش سيتكيف سريعا

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قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن اللاعبين الثلاثة الجدد الذين تعاقد معهم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يتأقلمون بشكل جيد مع الحياة في النادي.وبعد الترحيب بالثنائي الدفاعي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف القادم من لانس الفرنسي والبرازيلي فيتور ريس المنضم من بالميراس، نجح مانشستر سيتي في ضم مهاجم آينتراخت فرانكفورت الدولي المصري عمر مرموش أمس الخميس.وأشار غوارديولا إلى أن الثلاثي الجديد قد يكون متاحا للاختيار قبل مواجهة تشيلسي المقررة غدا السبت في قمة مباريات الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي.وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة تشيلسي: "لم نتدرب كثيرا لأننا سافرنا ولعبنا مباريات، لذلك لم نتدرب جميعا معا".وتابع: "عمر مرموش شارك في الحصة التدريبية للفريق، وتدرب الآخرون قليلا ولكن ليس جميعا معا. لكنهم جيدون، وفيتور شاب لديه شخصية رائعة ويحتاج إلى الوقت".وعن عبد القادر خوسانوف، أوضح غوارديولا: "خوسانوف قد استقر بالفعل في اللعب بالدوري الفرنسي والتعامل مع لاعبين أقوياء وسريعين. إنه لا يتحدث الإنجليزية كثيرا بل يتحدث الفرنسية أكثر، لذا فإن التواصل سيكون أحد المواقف التي يتعين علينا التعامل معها".كما أضاف عن مرموش: "وعمر، شارك أمس في أول جلسة تدريبية، وأعتقد أنه سيتكيف بسرعة".