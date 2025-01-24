13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
يانيك سينر يتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة
Lebanon 24
24-01-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بتغلبه على الأمريكي بن شيلتون بثلاث مجموعات دون رد، الجمعة، على أرضية ملعب "رود ليفر" بملبورن، في نصف النهائي.
وحسم النجم الإيطالي، حامل اللقب، المواجهة مع منافسه الأمريكي، المصنف 21 عالميا، في زمن قدره ساعتان و36 دقيقة، بواقع (7-6، و6-2، و6-2)، بعد أن واجه مقاومة عنيفة في المجموعة الأولى، قبل أن يحسم المجموعتين التاليتين بسهولة.
Advertisement
وحقق سينر، البالغ من العمر 23 عاما، 13 فوزا متتاليا في ملبورن و20 فوزا متتاليا في البطولات الكبرى على الملاعب الصلبة بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2024.
وضرب يانيك سينر بهذا الفوز، موعدا مع المصنف الثاني، الألماني ألكسندر زفيريف في النهائي، الأحد، بعد أن تأهل الأخير للدور نفسه على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي انسحب في وقت سابق الجمعة بسبب الإصابة.
ويحصل الفائز بالبطولة على جائزة مالية تقدر بنحو 2.2 مليون دولار، في حين يحصل الوصيف على 1.2 مليون دولار. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هذه سنّة الحياة"... بعد 16 عاماً من الزواج هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟
Lebanon 24
"هذه سنّة الحياة"... بعد 16 عاماً من الزواج هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟
05:06 | 2025-01-24
24/01/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر مُقرّب من نانسي عجرم يتحدّث عن تفاصيل طلاقها... أين تعيش الآن مع بناتها؟
Lebanon 24
مصدر مُقرّب من نانسي عجرم يتحدّث عن تفاصيل طلاقها... أين تعيش الآن مع بناتها؟
10:23 | 2025-01-24
24/01/2025 10:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري ينتصر على طليقته قضائيا.. إليكم القصة كاملة
Lebanon 24
وائل كفوري ينتصر على طليقته قضائيا.. إليكم القصة كاملة
00:15 | 2025-01-24
24/01/2025 12:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار جديدة عن اغتيال نصرالله وفؤاد شكر.. صحيفة إسرائيلية تكشفها
Lebanon 24
أسرار جديدة عن اغتيال نصرالله وفؤاد شكر.. صحيفة إسرائيلية تكشفها
14:35 | 2025-01-24
24/01/2025 02:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
Lebanon 24
ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
16:00 | 2025-01-24
24/01/2025 04:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2025-01-24
عشية موقعة تشيلسي.. غوارديولا: مرموش سيتكيف سريعا
14:55 | 2025-01-24
سلة الحكمة تهزم الشارقة الإماراتي
12:00 | 2025-01-24
تواجه سلوفينيا.. يد مصر تسعى لتدارك خسارتها في كأس العالم
09:53 | 2025-01-24
في ديربي الجزائر.. مواجهة نارية بين المولودية واتحاد العاصمة
07:42 | 2025-01-24
ريال مدريد يسعى إلى إنجاز صفقة دفاعية جديدة مع ليفربول
03:05 | 2025-01-24
لبنان الـ15 عالمياً والأول عربياً في التصنيف الدولي للجدارة الرياضية
فيديو
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
25/01/2025 06:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
25/01/2025 06:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
25/01/2025 06:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24