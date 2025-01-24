يانيك سينر يتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة

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بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بتغلبه على الأمريكي بن شيلتون بثلاث مجموعات دون رد، الجمعة، على أرضية ملعب "رود ليفر" بملبورن، في نصف النهائي.وحسم النجم الإيطالي، حامل اللقب، المواجهة مع منافسه الأمريكي، المصنف 21 عالميا، في زمن قدره ساعتان و36 دقيقة، بواقع (7-6، و6-2، و6-2)، بعد أن واجه مقاومة عنيفة في المجموعة الأولى، قبل أن يحسم المجموعتين التاليتين بسهولة.وحقق سينر، البالغ من العمر 23 عاما، 13 فوزا متتاليا في ملبورن و20 فوزا متتاليا في البطولات الكبرى على الملاعب الصلبة بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2024.وضرب يانيك سينر بهذا الفوز، موعدا مع المصنف الثاني، الألماني ألكسندر زفيريف في النهائي، الأحد، بعد أن تأهل الأخير للدور نفسه على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي انسحب في وقت سابق الجمعة بسبب الإصابة.ويحصل الفائز بالبطولة على جائزة مالية تقدر بنحو 2.2 مليون دولار، في حين يحصل الوصيف على 1.2 مليون دولار. (الاناضول)