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رياضة

سلة الحكمة تهزم الشارقة الإماراتي

Lebanon 24
24-01-2025 | 14:55
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استهل الحكمة بيروت مشواره في دورة دبي الدولية الـ 34 في كرة السلة، بالفوز على الشارقة الاماراتي بطولة بفارق 7 نقاط 86 - 79.
واستطاع الحكمة تخطي منافسه بفضل ثلاثيات احمد ابراهيم ونقاط شاباز محمد في مباراة مثيرة تقدم فيها الحكمة طوال المباراة بفوارق متعددة وصلت الى 13 نقطة.
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وكان بيروت فيرست كلوب فاز على النصر الإماراتي 99 - 81.
(الوكالو الوطنية)
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