سلة الحكمة تهزم الشارقة الإماراتي

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(الوكالو الوطنية)

استهل الحكمة بيروت مشواره في دورة دبي الدولية الـ 34 في كرة السلة، بالفوز على الشارقة الاماراتي بطولة بفارق 7 نقاط 86 - 79.واستطاع الحكمة تخطي منافسه بفضل ثلاثيات احمد ابراهيم ونقاط شاباز محمد في مباراة مثيرة تقدم فيها الحكمة طوال المباراة بفوارق متعددة وصلت الى 13 نقطة.وكان بيروت فيرست كلوب فاز على النصر الإماراتي 99 - 81.