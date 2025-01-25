تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة.. وفاة لاعب مصري خلال مباراة كرة قدم

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توفي لاعب مصري شاب خلال مباراة لكرة القدم في محافظة الإسكندرية، في واقعة أعادت للأذهان قصة وفاة اللاعب أحمد رفعت.فقد فوجئ المتابعون لمباراة ودية، جمعت فريق شباب ساحة النصر مع فريق لامبروزو على ملعب مياه الإسكندرية، بسقوط اللاعب الشاب أدهم حمودة، الشهير بـ"بوبو"، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة.وتبين أن اللاعب، وهو من مواليد العام 2007، سقط مغشيا عليه دون التحامات بعد مرور نحو 15 دقيقة من بداية المباراة. وعقب نقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بأزمة قلبية.من جانبها أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تشكيل لجنة لتقصي حقيقة الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.وأوضحت أن اللاعب تم نقله مباشرة إلى المستشفى الجامعي والذي أفاد بوفاته بعد ساعتين من محاولات الإنقاذ بالعناية المركزة.وكانت مصر قد شهدت 3 وقائع مماثلة خلال الأشهر الماضية.فقبل أسابيع توفى المدير الفني لفريق نادي العمال بدوري القسم الدرجة الرابعة، وذلك أثناء مباراة طلخا ونادي العمال. ولفظ متولي حسين، البالغ من العمر 75 عاماً والمدير الفني لفريق نادي العمال، أنفاسه الأخيرة متأثراً بأزمة قلبية، وذلك في الدقيقة 40 من المباراة، حيث سقط أرضا أثناء قيادته لفريقه أمام نادي طلخا.ومن قبل، كشفت النيابة المصرية تفاصيل وملابسات وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، وزميله في أحد أندية دوري الدرجة الثانية خلال مباراتين في الدوري المصري.وأعلنت أنها أجرت تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر ومحمد شوقي عبد العزيز لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي.واستمعت النيابة لأقوال العديد من المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ وخلُصت التحقيقات إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما.وكان اللاعبان قد توفيا خلال مباراتين لفرقهما في الدوري المصري لكرة القدم.(العربية)