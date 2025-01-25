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رياضة

اتهام نونيز بـ"خنق" محمد صلاح على أرض الملعب!

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:00
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قال بول ميرسون، لاعب أرسنال ومنتخب إنكلترا سابقاً، ان الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، يجعل زميله في الفريق محمد صلاح يشعر بالخوف من الأماكن المغلقة، عندما يكونان على أرض الملعب في نفس الوقت.
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ويعيش "الريدز" موسما رائعا في الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بعدما قادهم المدرب آرني سلوت إلى قمة جدول ترتيب المسابقتين في موسمه الأول.

ولم يكن بوسع سلوت أن يتمنى بداية أفضل لفترته مع ليفربول بعد رحيله عن فينوورد في الصيف ليحل محمد بورغن كلوب في "آنفيلد".

رغم ذلك، يعاني نونيز من أجل ترك بصمته هذا الموسم، على الرغم من تألقه كبديل أمام برينتفورد في المباراة الأخيرة بالدوري، ويعتقد أسطورة أرسنال أن المهاجم الأوروغوياني يخنق صلاح داخل أرض الملعب.

وقال بول ميرسون لـ "Sportskeeda": أعلم أن نونيز قدم أداءً رائعا كبديل أمام برنتيفورد، لكنه عندما يبدأ كمهاجم صريح يعاني الدولي المصري، لأن محمد صلاح يكون في أفضل حالاته عندما لا يتواجد نونيز، لأن تواجده يخنق صلاح.

وأضاف: "عندما تكون المباراة مفتوحة يكون نوينز لاعبا جيدا، لقد رأينا ذلك أمام برينتفورد. (العربية)

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