15
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
توقيف لاعب كرة قدم شهير.. ما فعله بزوجته داخل المنزل مروّع
Lebanon 24
25-01-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى جوي بارتون لاعب مانشستر سيتي السابق، أمام المحكمة أنه قام بركل زوجته جورجيا بارتون في رأسها بينما كان أطفالهما نائمين في الطابق العلوي من منزلهما.
ويُزعم أن لاعب كرة القدم السابق هاجم جورجيا بارتون في منزلهما في كيو، جنوب غرب لندن.
Advertisement
وأفادت صحيفة "الصن" أن بارتون دفع زوجته إلى الأرض قبل أن يركلها في رأسها أثناء شجار في حالة سُكر في منزل العائلة.
وأضاف التقرير أن نجم مانشستر سيتي السابق هدد شقيق زوجته ووالدها في "خلاف لفظي حول مسألة عائلية".
وقيل إن بارتون "أمسك بجورجيا ودفعها على الأرض وركلها في الرأس وعندما حاول أحد الأصدقاء التدخل، "طرده" بارتون وقال "لا تقلل من احترامي".
واتصلت جورجيا، التي أصيبت بورم في جبهتها ونزيف في أنفها، بالشرطة بعد الساعة 11 مساء بقليل "للإبلاغ عن تعرضها للضرب من قبل زوجها".
وخلال مكالمة دامعة على الرقم 999 تم بثها للمحكمة، قالت: لقد ضربني زوجي للتو في المنزل. إنه في المنزل، وأنا بالخارج.
وعندما سُئلت عما إذا كان قد حدث أي شيء مماثل من قبل، قالت: "لا، إنها المرة الأولى"، مضيفة أنها تعرضت للضرب "على وجهها".
وعندما وصلت الشرطة حوالي الساعة 11:30 مساءً، أخبرتهم جورجيا: لقد تم دفعي وركلي وأشياء من هذا القبيل. وقال إنه سيقاتل أخي وأبي.
وتم القبض على بارتون حوالي منتصف الليل في غرفة نومه، حيث كان نائماً، وكان لا يزال في حالة سُكر.
أقر بارتون أثناء تقديم الأدلة بأنه تناول "ستة إلى ثمانية" مشروبات كحولية عندما وقع الهجوم المزعوم. وقال للمحكمة إنه كان هناك "خلاف". واعترف لاعب كرة القدم السابق للمحكمة بأنه شخص قد يفقد أعصابه "في بعض الأحيان". لكنه نفى الادعاءات ضده، قائلاً: إذا ركلت شخصًا في رأسه، فسيكون هناك ضرر أكبر بكثير مما يُزعم في هذه القضية. (سكاي نيوز عربية)
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ كانت ملكة جمال لبنان شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ كانت ملكة جمال لبنان شاهدوا كيف أصبحت (صور)
04:38 | 2025-01-25
25/01/2025 04:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
Lebanon 24
ما حقيقة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
16:00 | 2025-01-24
24/01/2025 04:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار جديدة عن اغتيال نصرالله وفؤاد شكر.. صحيفة إسرائيلية تكشفها
Lebanon 24
أسرار جديدة عن اغتيال نصرالله وفؤاد شكر.. صحيفة إسرائيلية تكشفها
14:35 | 2025-01-24
24/01/2025 02:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن طلاق نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.. صحافي يكشف الحقيقة
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن طلاق نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.. صحافي يكشف الحقيقة
00:43 | 2025-01-25
25/01/2025 12:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قبلتهما المُثيرة للجدل في الرياض.. الأمن السعودي يستدعي أنغام وعبد المجيد عبدالله وهذه عقوبتهما (فيديو)
Lebanon 24
بعد قبلتهما المُثيرة للجدل في الرياض.. الأمن السعودي يستدعي أنغام وعبد المجيد عبدالله وهذه عقوبتهما (فيديو)
23:30 | 2025-01-24
24/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2025-01-25
صلاح يزيد الغموض بـ"تصريح الوداع": أريد الفوز بلقب قبل الرحيل
10:57 | 2025-01-25
فوز ثان "لبيروت فيرست" في بطولة دبي الدولية
07:00 | 2025-01-25
ما سبب غياب رونالدو المفاجئ عن تدريبات النصر؟
06:43 | 2025-01-25
أوّل تعليق لفادي الخطيب بعد صدور مذكرة توقيف بحقّه... إليكم بالفيديو ما قاله
04:00 | 2025-01-25
اتهام نونيز بـ"خنق" محمد صلاح على أرض الملعب!
03:00 | 2025-01-25
نيمار يكشف تفاصيل مُثيرة.. هذا ما قاله عن "غيرة" مبابي من ميسي
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
25/01/2025 19:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
25/01/2025 19:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
25/01/2025 19:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24