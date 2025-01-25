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رياضة
فوز ثان "لبيروت فيرست" في بطولة دبي الدولية
Lebanon 24
25-01-2025
|
10:57
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حقق بيروت فيرست فوزه الثاني تواليا ضمن بطولة دبي الدولية ال34 في كرة السلة، على نادي إتحاد عمان الأردني بفارق 7 نقاط 87 - 80.
وكان افضل مسجل للفائز علي حيدر بـ20 نقطة.
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