محمد صلاح يصنع التاريخ في الدوري الإنكليزي!

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تقدم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول خطوة جديدة في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي.وسجل صلاح هدفًا في مرمى إيبسويتش تاون لصالح ليفربول مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر البريميرليغ.وعزز صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد أن سجل الهدف التاسع عشر، مبتعدًا بفارق هدفين عن السويدي ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.وحطم محمد صلاح رقم النجم الفرنسي تييري هنري في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي.وأصبح صلاح سابع هدافي الدوري الإنكليزي عبر التاريخ، بعدما وصل إلى هدفه رقم 176 في البريميرليغ. (ارم نيوز)