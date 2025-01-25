مكاسب هائلة لمانشستر سيتي بعد الفوز على تشيلسي.. ما هي؟

حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا 3-1 على تشيلسي في الجولة 23 من الدوري الإنكليزي، ليعزز مركزه في المربع الذهبي ويواصل صحوته بعد بداية موسم متعثرة.

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وبدأ تشيلسي بالتسجيل بهدف مبكر، لكن السيتي عاد في الشوط الأول بتعادل عن طريق يوسكو غفارديول. ثم سجل إرلينغ هالاند الهدف الثاني مستغلاً تقدم الحارس، وأكمل فيل فودن الثلاثية بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 87.الفوز رفع رصيد السيتي إلى 41 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع ويقترب من آرسنال. كما منح الفريق دفعة معنوية قبل مباراته الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروج، حيث سيكون الفوز هو السبيل الوحيد للتأهل لدور الـ16.أما بالنسبة للوافدين الجدد، فقد تألق عمر مرموش في أول ظهور له مع السيتي، رغم إلغاء هدفه بسبب التسلل، بينما ارتكب عبد القادر خوسانوف خطأ ساهم في هدف تشيلسي.