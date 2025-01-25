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رياضة

بعد "الهدف الملغي".. مرموش يعلق ومدرب السيتي يمدحه

Lebanon 24
25-01-2025 | 23:40
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أبدى النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، مساء السبت، سعادته بالفوز في مباراته الأولى مع الفريق أمام تشلسي.

وقال مرموش في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "كان شعورا جميلا حين سجلت الهدف، وكانت لتصبح بداية ممتازة لو تم احتسابه".
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وأضاف: "لكن الأهم أن الفريق فاز في النهاية".

وأوضح: "الانسجام بيني وبين إرلينغ هالاند كبير، فهو يتحدث معي منذ البداية ويحاول إدخالي في أجواء الفريق".

واختتم: "إنه شخص جيد ولاعب خرافي وأنا سعيد للغاية باللعب معه".

وبعد المباراة، تلقى مرموش إشادة من مدربه بيب غوارديولا، وزميله هالاند هداف النادي الإنكليزي بعد الظهور الأول للاعب المصري.

وصرّح غوارديولا عبر قناة "بي بي سي" عقب اللقاء: "قدم مرموش أداء مميزا، واندمج مع زملائه بتحركات رائعة داخل الملعب، كما اندمج بشكل جيد مع تغيير الأجواء في أول مباراة له مع الفريق".

وقال هالاند: "لقد تابعته باهتمام في الدوري الألماني، وسيكون اللعب معه أمرا رائعا وممتعا، لأنه يبدو للجميع أن لديه قدرات استثنائية".

وفاز مانشستر سيتي على تشلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنكليزي. (سكاي نيوز)
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