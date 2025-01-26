مبابي يقود ريال مدريد لفوز ثمين على بلد الوليد

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عزّز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني بفضل نجمه المتألّق كيليان مبابي الذي قاده إلى فوز ثمين على مضيفه بلد الوليد (3-0) السبت في المرحلة الحادية والعشرين.وفرض المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه لثلاثية كاملة (30 و57 و90+1 من ركلة جزاء).وسجّل مبابي 8 أهداف في آخر 5 مباريات له مع ريال مدريد في جميع المسابقات.وهي المرّة الأولى التي يبصم فيها المهاجم الفرنسي على ثلاثية "هاتريك" مع الفريق الملكي في جميع المسابقات.وبهذا الانتصار عزّز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني رافعاً رصيده إلى 49 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه القطب الثاني للعاصمة الإسبانية أتليتيكو مدريد.أمّا بلد الوليد، الباحث عن تفادي الهبوط، فقد تجمّد رصيده عند 15 نقطة ليبقى في قاع ترتيب الليغا.وشهدت المباراة طرد لاعب بلد الوليد ماريو مارتن بسبب الخشونة (90). (بي إن سبورتس)