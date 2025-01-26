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رياضة
سعي سعودي لضم بيدري: محاولات جديدة رغم عقده مع برشلونة
Lebanon 24
26-01-2025
|
03:39
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تستهدف أندية الدوري السعودي، الحصول على توقيع بيدري، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تسعى أندية السعودية لضم بيدري، كما أجرت محاولات سابقة للتوقيع مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.
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وأشارت إلى أن المسؤولين في الدوري السعودي استغلوا إقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة مؤخرا، وأبلغوا هيكتور بيريس، المدير التنفيذي للوكالة التي تمثل بيدري، بالرغبة في التوقيع مع اللاعب، استغلالا لأن عقده ينتهي بعد عام ونصف.
وعلى الرغم من المحاولات السعودية، يظل بيدري ملتزما بالبقاء مع برشلونة، حيث يقدم موسما استثنائيا ويرغب في الاستمرار مع ناديه.
وقالت "سبورت": "من المتوقع أن يتحرك برشلونة ويجدد عقد بيدري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".
وختمت: "لن يفقد مسؤولو السعودية الأمل في التوقيع مع بيدري، وسيواصلون محاولاتهم لإقناع اللاعب، حتى يتم الإعلان رسميا عن تجديد عقده". (كووورة)
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