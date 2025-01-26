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رياضة

رسائل نارية من نجوم ريال مدريد.. مبابي يشعل الليغا بثلاثية ساحرة

Lebanon 24
26-01-2025 | 04:26
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سارع كل من فينيسيوس جونيور ورودريغو إلى التعبير عن إعجابهم الكبير بقدرات النجم الفرنسي كيليان مبابي موجهين له رسائل نارية، بعد أول هاتريك له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

النجم البالغ من العمر 26 عامًا الذي لطالما كان محط أنظار الجماهير والمحللين، أثبت جدارته مجددًا بعدما أحرز ثلاثية رائعة "هاتريك" في مرمى بلد الوليد مساء السبت، في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة.
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مع تسجيله ثمانية أهداف في عام 2025 حتى الآن، أصبح الفرنسي الهداف الأبرز ليس فقط في الدوري الإسباني، بل في الدوريات الخمسة الكبرى على مستوى أوروبا.

هذه الأرقام تعكس عودته إلى مستواه المعهود، خصوصًا مع أدائه المبهر في مباراة بلد الوليد. لقد نجح اللاعب السابق لباريس سان جيرمان في إثبات أنه اللاعب الذي يمكن لريال مدريد أن يعتمد عليه لقيادة خط الهجوم، في وقت تتضاءل فيه أرقام المنافسين.

ما يثير الانتباه في أداء مبابي هو الإعجاب الذي يحظى به حتى من زملائه في الفريق، الذين يمكن أن يتصور البعض أنهم قد يشعرون بالقلق من تألقه المتزايد وخطفه الأضواء. ولكن، على العكس تمامًا، أظهر البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو دعمهما الكامل لمبابي عبر رسائل نارية قوية.

ولم يتأخر فينيسيوس، الذي غاب عن مباراة بلد الوليد بسبب الإيقاف، في التعبير عن إعجابه بأداء مهاجم "الميرينغي". وقام بنشر صورة للنجم الفرنسي على حسابه في "إنستغرام"، مع تعليق بسيط ولكنه مليء بالمعاني "x3"، في إشارة إلى الثلاثية، وأضاف: "أعشق احتفالك".
 
أما رودريغو، فقد أثنى على زميله عبر تعليق آخر جاء فيه: "ولد ليلعب هنا"، في إشارة واضحة إلى أن المهاجم الفرنسي يبدو كأنه وُجد ليكون جزءًا من مشروع ريال مدريد.

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