سينر يتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية!

احتفظ الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بنتيجة 6-3، 7-6، 6-3 في مجمع رود لايفر أرينا في ملبورن.

يعد هذا اللقب الثالث لسينر في البطولات الكبرى والثاني في أستراليا. ودخل المصنف أول عالميًا، البالغ من العمر 23 عامًا، المباراة بعد سلسلة انتصارات متتالية بلغت 20 فوزًا، حيث لم يخسر سوى مجموعتين في المباريات الست التي خاضها في البطولة.

سينر أصبح رابع لاعب فقط في تاريخ البطولة يحقق لقب أستراليا مرتين في ملعب "رود لايفر"، بعد أندريه أغاسي، روجيه فيدرر، ونوفاك ديوكوفيتش. وكان قد فاز بأول ألقابه الكبرى في ملبورن العام الماضي، ثم أضاف لقب أميركا المفتوحة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

قبل النهائي، كان زفيريف يتفوق على سينر في المواجهات المباشرة 4-2.