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رياضة

ميلان يحقق فوزًا مثيرًا على بارما بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:10
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سجل الثنائي تيجاني رايندرز وسامويل تشوكويزي هدفين في الوقت بدل الضائع ليقودا ميلان للفوز 3-2 على ضيفه بارما في مباراة مثيرة على ملعب سان سيرو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.
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وافتتح بارما التسجيل في الدقيقة 24 بتسديدة ماتيو كانشلييري من خارج المنطقة قبل أن يدرك ميلان التعادل من ركلة جزاء سجلها كريستيان بوليسيك قبل انتهاء الشوط الأول بسبع دقائق.

ووضع إنريكو ديل براتو بارما في المقدمة قبل 10 دقائق فقط من نهاية المباراة، لكن ريندرز وتشوكويزي سجلا هدفين متأخرين ليمنحا صاحب الأرض النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز يصعد ميلان إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز 17.
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