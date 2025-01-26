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رياضة
برشلونة يعلن غياب بيدري عن مواجهة فالنسيا
Lebanon 24
26-01-2025
|
23:00
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أعلن نادي برشلونة غياب نجمه بيدري عن مباراة الفريق المقررة مساء اليوم الأحد ضد فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الإسباني، وذلك بسبب مشاكل صحية.
وقال "البارسا" في بيان رسمي نشره على منصة "إكس"، إن بيدري يعاني من إصابة بالتهاب في المعدة والأمعاء مما جعله غير قادر على المشاركة في مباراة فالنسيا الليلة.
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وشملت قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا غيابا آخر للاعب داني أولمو بسبب إصابة عضلية، بينما عاد أنسو فاتي إلى التشكيلة بعد غياب.
ويعتبر بيدري أحد أبرز لاعبي برشلونة هذا الموسم، حيث شارك في 20 مباراة بالدوري الإسباني، وسجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.
غياب بيدري يضع المدرب هانز فليك أمام تحد في تشكيل خط الوسط، حيث قد يعتمد على فيرمين لوبيز أو فرينكي دي يونغ كبدائل.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد وست نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد. (روسيا اليوم)
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