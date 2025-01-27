لأول مرة بالتاريخ.. ​​​​​​​18 مباراة ببطولة واحدة في نفس التوقيت

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تشهد الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا، والمقرر انطلاقها الأربعاء المقبل، حدثا استثنائيا بإقامة 18 مباراة في توقيت موحد.وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها 18 مباراة في نفس التوقيت ببطولة واحدة عبر التاريخ، سواء في بطولة دوري أبطال أوروبا نفسها، أو كأس العالم للمنتخبات، أو في البطولات القارية.وكان الاتحاد الأوروبي"يويفا" استحدث شكلا جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بلعب 36 فريقا دوري من دور واحد، على أن يتأهل أصحاب أول 8 مراكز إلى دور الـ16، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 32 من هذا الدور.أما أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 فسيضطرون لخوض مواجهتين (ذهابا وإيابا) لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.ومن المقرر أن تحسم هذه الجولة والأخيرة هوية الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى تحديد الفرق التي ستخوض الملحق وأخرى ستغادر البطولة.وبحسب "يويفا"، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24، وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك، في القرعة التي ستجرى يوم 31 كانون الثاني الجاري.وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علما بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.ويشار إلى أن ليفربول (21 نقطة)، وبرشلونة (18 نقطة) ضمنا التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.وإليكم جدول مباريات الجولة الأخيرة:أستون فيلا X سلتيكبرشلونة X أتالانتاليفركوزن X سبارتا براغدورتموند X شاختاربريست X ريال مدريدبايرن ميونخ X سلوفان براتيسلافاريد بول سالزبورغ X أتلتيكو مدريدجيرونا X أرسنالإنتر ميلان X موناكويوفنتوس X بنفيكاليل X فينوردمانشستر سيتي X كلوب بروغآيندهوفن X ليفربولسبورتنغ لشبونة X بولونياشتوتغارت X سان جيرمانشتورم جراتس X لايبزيغدينامو زغرب X ميلانيونغ بويز X النجم الأحمر (روسيا اليوم)