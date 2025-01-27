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رياضة

نجم برشلونة يفاجئ فليك برد فعل غريب في المباراة أمام فالنسيا

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:18
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أبدى هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة إعجابه بموقف أحد لاعبيه خلال مواجهة فالنسيا في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد في الدوري الإسباني.

واكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا بنتيجة 7-1 في منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني مساء أمس الأحد على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".
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وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الموقف الذي أعجبني أكثر هو أنه عندما تحدثت مع غافي وكنت سأشركه في آخر 15 دقيقة قال لي: "لا" لقد أحضر بابلو توري ليشارك بدلا منه من الرائع أن نرى كيف يرتبطان ببعضهما البعض كان الأمر لا يصدق ورائعا حقا، أعجبني رد فعل اللاعب".



ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر بينما يحتل فالنسيا المهدد بالهبوط المركز الـ19 برصيد 16 نقطة. (روسيا اليوم)
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