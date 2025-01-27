بعد التصريحات اللاذعة.. أسبوعان أمام أسطورة دورتموند لتحديد مصيره

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أعطى بوروسيا دورتموند، مستشاره وأسطورته ماتياس سامر، مهلة حتى منتصف الأسبوع، لتحديد ما إذا كان سيبقى في منصبه أو سيعمل كناقد تليفزيوني.وذكرت صحيفة "بيلد"، اليوم الإثنين، أن هذا القرار تم إتخاذه بعد توجيه سامر لاعب ومدرب دورتموند سابقا، انتقادات لاذعة للنادي خلال عمله كناقد في منصة "أمازون برايم"، عقب الخسارة على ملعب بولونيا الإيطالي، الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.وقال سامر: "اذا اتبعنا نهجا تحليليا، فإن هذا الفريق ليس في حالة بدنية وذهنية جيدة، وعندما ترى ذلك اليوم، تعتقد أن الأساس ليس موجودا، ومن المؤسف أن الفريق لا يستطيع الدفاع أيضا، وكذلك لا يستطيع الهجوم".وتلقى دورتموند هزيمته الرابعة على التوالي منذ بداية العام، ما تسبب في إقالة التركي نوري شاهين، والاستعانة بمدرب فريق الشباب ميك تولبرج بشكل مؤقت، خلال التعادل مع فيردر بريمن 2 /2، ليتراجع الفريق للمركز 11. (كووورة)