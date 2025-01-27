طلب من أنشيلوتي رفضه بيريز.. هذه تفاصيله

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رفض ريال مدريد التعاقد مع الإنكليزي كايل ووكر، ظهير مانشستر سيتي المعار إلى ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم أن اللاعب هو من عرض خدماته على النادي الملكي.وكشف الصحفي رامون ألفاريز دي مون عبر قناته في "يوتيوب" أن المدرب كارلو أنشيلوتي وافق على فكرة ضم ووكر على سبيل الإعارة، خاصة في ظل الإصابات التي ضربت مركز الظهير الأيمن وتسببت في انتقادات لأداء الفريق في هذا المركز.ورغم ذلك، تجاهل النادي الصفقة ولم يُبدِ اهتمامًا بإتمامها، مفضّلًا الإبقاء على الخيارات المتاحة حاليًا في الفريق.وأضاف "مجلس إدارة الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز، كان واضحا مع أنشيلوتي، برفض طلب التعاقد مع ووكر، لأن الفريق يمتلك خيارات كافية في هذا المركز".وضم ميلان، ووكر، على سبيل الإعارة مجانا، فيما يحتوي العقد على بند خيار الشراء مقابل 5 ملايين يورو.