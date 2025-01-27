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رياضة

انطلاق طواف العلا 2025 غدًا

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:48
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تنطلق الثلاثائ، في محافظة العلا التاريخية بالسعودية، منافسات طواف العلا 2025، الذي يستمر لخمسة أيام بمشاركة نخبة من الدراجين العالميين.

طواف العلا ينظمه الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة "A.S.O" والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف وزارة الرياضة.
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وعلى مسافة إجمالية تبلغ 791.5 كيلومتر، سيختبر طواف العلا قدرات المتسابقين بأقصى طاقتها، عبر مسارات متنوّعة، تشمل سهولاً وتلالاً وجبالاً، من خلال أبرز المعالم التاريخية لمحافظة العلا ووسط جمالها الطبيعي الساحر.

وتشهد المنافسات مشاركة 17 فريقاً، بما في ذلك 6 ضمن فرق الاتحاد الدولي للدراجات العالمية، يتقدّمها فريق البحرين فيكتوريوس البحريني، وسودال كويك– ستيب البلجيكي، وبيك نيك بوست إن إل الهولندي، إضافة إلى جايكو-العلا الأسترالي، وإكس دي إس إستانا الكازاخستاني، وفريق الإمارات.

وهناك 7 فرق من الاتحاد الدولي للدراجات الاحترافية، هي: واغنر بازين دبليو بي البلجيكي، كاها– روال الإسباني، كيرن فارما الإسباني، كيو 36.5 السويسري، توتال إنرجي الفرنسي، تودور برو السويسري وأونو– إكس موبيليتي النرويجي.

وسينضمّ إلى هذه المجموعة 4 فرق أخرى، هي: المنتخب السعودي للدراجات، وفريق ترينغانو للدراجات الماليزي، وفريق رووجاي للتأمين التايلاندي، وفريق جي سي إل أوكيو الياباني.

أما على مستوى المتسابقين، فستحضر نخبة من محترفي رياضة الدراجات، بينهم بطل إيرلندا سابقاً إيدي دنبار، الفائز بمرحلتين في سباق "فويلتا إسبانيا 2024"، والذي سيقود فريق "جايكو العلا" كبديل عن سايمون ييتس، الذي حقق نجاحاً لافتاً في نسخة العام الماضي. (الشرق)
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