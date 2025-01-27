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رياضة
خسارة مفاجئة لـ"بيروت فيرست كلوب" في دورة دبي أمام "سترونغ غروب"
Lebanon 24
27-01-2025
|
15:06
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تلقى نادي "بيروت فيرست كلوب" خسارته الأولى في دورة دبي الدولية الـ 34 لكرة السلة أمام "سترونغ غروب" الفلبيني بفارق سبع نقاط 78-85 مساء اليوم.
وكان سيرجيو درويش من بيروت وماركوس أمير من سترونغ أفضل مسجلين في المباراة برصيد 26 نقطة لكل منهما.
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