تلقى نادي "بيروت فيرست كلوب" خسارته الأولى في دورة دبي الدولية الـ 34 لكرة السلة أمام "سترونغ غروب" الفلبيني بفارق سبع نقاط 78-85 مساء اليوم.

وكان سيرجيو درويش من بيروت وماركوس أمير من سترونغ أفضل مسجلين في المباراة برصيد 26 نقطة لكل منهما.